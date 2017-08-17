437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية قررت زيادة عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك إلى 437 ساحة في كل أنحاء المحافظة، خاصة المناطق كثيفة السكان.

وأضاف "العجمي" أن زيادة عدد الساحات جاء بعد ضم عدد من المساجد والزوايا المخالفة، التي أصبحت تحت وصاية وزارة الأوقاف، موضحًا أن الزيادة تبلغ 63 ساحة جديدة عن عدد الساحات في الفطر الماضي، التي كانت 374 ساحة فقط.

وأوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، أن كل ساحة من الساحات سيكون مخصصًا لها إمام أساسي وآخر احتياطي، سواء من المعينين بالأوقاف أو خطباء المكافأة، وذلك كي تكون كل الساحات تحت سيطرة وزارة الأوقاف، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة ساحات مخالفة للساحات الرسمية التي خصصتها الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيقع تحت طائلة القانون، خاصة أن الوزارة حرصت على إقامة ساحات أكثر فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة وفي المناطق البعيدة والريفية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد، كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيراً إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب اتباعها في عيد الأضحى المبارك.

وأشار العجمي، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.