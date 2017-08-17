الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء 02:17 م الخميس 17 أغسطس 2017

مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

كتب - علاء عمران:وجه اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكريم فريق العرض المسرحي (عاشقين ترابك) وذلك تقديرًا لدورهم الوطني وحرصهم على التواجد مع أشقائهم من رجال الشرطة الأبطال الذين يأدون واجبهم الوطني بشمال سيناء.وقد تم تقديم العرض المسرحي بالتنسيق مع البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة بجميع معسكرات الأمن المركزي بأنحاء الجمهورية وآخرها معسكر قوات أمن شمال سيناء، وتناول العرض تطلعات الشباب وطموحاته واستشعارهم بالتحديات التي تواجه الوطن وحرصهم على التماسك والتلاحم لمواجهتها.وكرم اللواء خالد حمدي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، الفنانين القائمين على العرض وعددهم "22 شابًا" ومنحهم شهادات التقدير، كما تم تكريم إسماعيل مختار، وكيل وزارة الثقافة رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان فتوح أحمد، الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح؛ " المشرف على الفريق" تقديرًا لدورهما في إعداد العرض المسرحي المشار إليه. وأعرب المُكرمون عن تقديرهم واعتزازهم بتكريم وزارة الداخلية لهم، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها رجال الشرطة من أجل أمن الوطن واستقراره، وذلك انطلاقا من تقدير وزارة الداخلية وإيمانها بالدور المؤثر للفنون بمجالاتها المختلفة داخل المجتمع، لا سيما الدور الذي تضطلع به في الدفاع عن الوطن من خلال ترسيخ القيم والمبادئ التي تمثل عصب نجاح وتطوير المجتمعات.

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