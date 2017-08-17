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وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

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وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

التحرير

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كرم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" تقديرا لدورهم الوطني، وحرصهم على الوجود مع أشقائهم من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم الوطنى بشمال سيناء.

وتم تقديم العرض المسرحى بالتنسيق مع البيت الفنى للمسرح التابع لوزارة الثقافة بجميع معسكرات الأمن المركزى بأنحاء الجمهورية، وآخرها معسكر قوات أمن شمال سيناء، وتناول العرض تطلعات الشباب وطموحاته واستشعارهم التحديات التى تواجه الوطن، وحرصهم على التماسك والتلاحم لمواجهتها.

مساعد وزير الداخلية للعلاقات

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وقال مصدر أمني، إن العرض كان له بالغ الأثر فى تعزيز ورفع الروح المعنوية للقوات، وإحساسهم بمساندة ومؤازرة وتقدير شباب لدورهم الوطنى فى أمن البلاد.

وكرم اللواء مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات 22 شابا من الفنانين المشاركين في العرض، ومنحهم شهادات تقدير، كما تم تكريم إسماعيل مختار وكيل وزارة الثقافة رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان فتوح أحمد الرئيس السابق للبيت الفنى للمسرح، المشرف على الفريق، تقديرا لدورهما فى إعداد العرض المسرحي.
  
وقد أعرب المكرمون عن تقديرهم واعتزازهم بتكريم وزارة الداخلية لهم، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التى يبذلها رجال الشرطة من أجل أمن واستقرار الوطن.

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