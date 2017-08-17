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رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

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رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

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بدأ اليوم الخميس، هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، جولة أوروبية تشمل بولندا وأوكرانيا، وذلك للوقوف على أخر المستجدات حول نجاح الحملات التسويقية المصرية في تلك الأسواق من عدمه، ويجري رئيس الهيئة مقابلات مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات في البلدين.

وصرح الدميري، بأن السوقين الأوكراني والبولندي من أكثر الأسواق الواعدة وأعلاها نموا خلال الفترة الماضية، حيث حقق كلا منهما منفردا زيادة بنسبة ١٢٠% خلال الستة أشهر الاولي من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق -عام الكساد-، وهي من أعلى معدلات النمو المحقق من الأسواق للمقصد المصري في الفترة الحالية، موضحا أن أوكرانيا حققت أعلى توافد منذ بداية ترويجها للمنتج السياحي المصري هذا العام، ولفت إلى أن بولندا ورغم أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام، إلا أنها لازالت تقل عن نصف المعدلات التي حققتها خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥، حيث حققت أعلى معدلات وصول سائحين لها إلى عام ٢٠١٠، بنحو ٦٠٠ ألف سائح.

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وأضاف رئيس الهيئة، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على استراتيجية العمل لدى منظمي الرحلات في البلدين وخططهم فيما يخص المقصد السياحي المصري خلال فترتي الصيف الحالي والشتاء القادم، ومشاركتهم رؤى واستراتيجيات الهيئة لشتاء ٢٠١٧/٢٠١٨، وذلك بعرض خطط الهيئة ومناقشة سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، وكيفية النهوض تدريجيا بالسياسة السعرية للسوقين، والتعرف على المردود الترويجي لمنظومة دعم الطيران الحالية والتي سينتهي العمل بها نهاية أكتوبر المقبل.

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