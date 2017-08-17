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زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

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زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

التحرير

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شهدت الحديد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، وقارب سعر الطن بالسوق المحلية نحو 12.000 جنيه.

الأسعار بأرض المصنع

وسجل حديد عز نحو 11400 جنيه للطن، وبشاي 11515 جنيها للطن، والمصريين نحو 11450، والسويس سجل 11380 جنيها للطن، والمراكبي 11.400 جنيه للطن، والعشري 11400 جنيه للطن.

الأسعار بالسوق المحلية

ويتراوح هامش الربح للتجار بين 250 إلى 300 جنيه، وبالرغم من انخفاض سعر حديد عز في التسليم من المصنع فإنه كان الأعلى سعرا في البيع بالسوق، حيث سجل نحو 11950 مقتربًا محققا أعلى سعر له فى تداول البيع والشراء.

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وبحسب مصدر مسؤول بشركة حديد عز، فإن حديد عز ليس الأعلى سعرًا بأرض المصنع، وأن التجار هم من يرفعون الأسعار لتحقيق هامش ربح وفقا لكل نوع حديد، مدللا على قوله بأن حديد بشاي أغلى في التسليم من المصنع بنحو 115 جنيها، فى الطن الواحد، مؤكدا أن الطلب على أي نوع من الحديد هو الذي يحدد سعره.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر الطن العالمي للحديد بعد التصنيع يصل إلى 11800 جنيه، حيث يسجل سعر خام الحديد البليت نحو 520 دولارا، وبإضافة المرحلة التالية من التصنيع يصبح سعره 560 دولارا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الـ14%.

أسباب ارتفاع الأسعار

وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن السبب فى ارتفاع أسعار الحديد على هذا النحو هو ارتفاع سعر المادة الخام البيليت بنحو 80 دولارا بعد فترة ثبات طويلة لم يتخط السعر فيها حاجز الـ450 دولارا، بينما اليوم يصل إلى 520 دولارا، الأمر الذى أثر على الأسعار بالسوق المحلية.

جدير بالذكر أن أسعار مواد البناء خلال عام 2016 ارتفعت لأكثر من الضعف، حيث كان يباع طن الحديد ما بين 4800 و5000 جنيه مع بداية العام الماضي، ثم تدرجت الزيادة مع ارتفاع لأكثر من الضعف أيضًا، إلى أن وصل سعر الطن مع نهاية ديسمبر الماضى إلى 10575 جنيها.

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التحرير

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