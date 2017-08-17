"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

كتب- محمد غايات:

وصل منذ قليل اللواء محمد عرفان رئيس هيئية الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى مقر مجلس الوزراء، وذلك للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.​