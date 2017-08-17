"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"
02:15 م الخميس 17 أغسطس 2017
محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب- محمد غايات:
وصل منذ قليل اللواء محمد عرفان رئيس هيئية الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى مقر مجلس الوزراء، وذلك للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
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