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"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

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مصراوي Masrawy

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

02:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كتب- محمد غايات:

وصل منذ قليل اللواء محمد عرفان رئيس هيئية الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى مقر مجلس الوزراء، وذلك للقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.​

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مصراوي Masrawy

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