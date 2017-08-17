رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار)

مصراوي Masrawy

حوار- محمود مصطفى:

تصوير - علاء أحمد:

كشف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن سبب تغيب طلاب الأزهر عن التكريم في عيد العلم، هو تأخر الإعلان عن نتائج بعض الكليات، نتيجة طول فترة الامتحانات.

وقال المحرصاوي، في حواره لـ"مصراوي"، إن النقاب حرية شخصية داخل الحرم الجامعي، ولكن من الحق الأمن الإداري التعرف على شخصية القادمين إلى الجامعة، وإلى نص الحوار:

بداية، أطلعنا على آخر أخبار التنسيق حتى الآن؟

انتهينا من مرحلته الأولى الأحد الماضي، وسجّل ما يقرب من 48 ألف طالب وطالبة رغباتهم للقبول بالكليات، والمرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.

ماذا عن نتيجة الثانوية الأزهرية، وكيف ترى مؤشرات التنسيق هذا العام؟

لا أستطيع التحدث عن مؤشرات حتى الآن، إلا بعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لأن عددهم كبير.

كيف فتحت جامعة الأزهر التنسيق دون وجود نائب لشؤون التعليم والطلاب؟

أوكلت إلى الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، منصب نائب شؤون التعليم والطلاب، وصدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بإسناد مهمة الإشراف على التنسيق للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، ولا توجد أي مشكلة في التنسيق.

وما سبب تأخر تعيين نائب شؤون التعليم والطلاب؟

هذا الأمر يمر بإجراءات معينة، وأرسلت الأسماء منذ فترة معينة، وأحتاج لمن يعاونني، والتقصير ليس من جامعة الأزهر.

لماذا لا يتم رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية؟

رُفعت نسب القبول بالكليات الشرعية بداية من العام الماضي، وأضرب لك مثالا بقسم التاريخ بكلية اللغة العربية إذ كان يدرس بها سنويا ما يقرب من 2800 طالب، وبعد رفع نسب القبول أصبح يدرس به 800 طالب فقط، وجامعة الأزهر ليست مطالبة باستيعاب كل خريجي الثانوية الأزهرية، وإنما الطلاب الذين لديهم مقدرة على الدراسة في المرحلة الجامعية، وبالنسبة للحاصلين على مجاميع ضعيفة نعكف الآن على فتح معاهد لاستيعابهم، وسيتم فتحها العام المقبل "معهد فني زراعي - معهد فني تجاري - معهد تمريض - معهد مقيمي الشعائر - سكرتارية النيابة".

هل يمكن توحيد نسب القبول بالكليات الأزهرية؟

المجلس الأعلى للأزهر وحّد نسب القبول بكليات القمة، نظريا الأمر مقبول، ولكن عمليا لا يمكننا أن نحدد ذلك إلا بعد تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، لتتم مراعاة البعد الجغرافي، وبعدها سنرى هل يمكن توحيد نسب الكليات القبول بالكليات أم لا.

وماذا عن إجراء تعديلات على المناهج؟

نعكف الآن على دراسة المناهج وتوصيف المقررات وإعادة النظر فيها، لتفي بمتطلبات العصر، ولم يتم حذف أي جزء حتى الآن، ونعيد النظر في بعض مفردات مناهج الفقه والتفسير والحديث حتى تتناسب مع الفئة المستهدفة، بمعنى أن تكون الموضوعات حيوية تناسب دراسة الطلاب في هذه الكليات، مثل موضوعات "عمليات التجميل ونقل الأعضاء" بالنسبة لكليات الطب وهكذا، وأن يكون حجم الكتاب مناسبا لساعات التدريس، وهناك بعض المواد حصل بها اشتقاقات مثل الأدب العباسي والأندلسي والعصر المملوكي، وتم دمج هذه المواد في مادة واحدة، حتى لا يكون الأمر صعبا على الطلاب، وهناك متطلبات جديدة مثل علم اللغة والنص، والحاسب الآلي وصلته باللغة العربية.

بعد أزمة طلاب تركستان، هل هناك خطة للتعامل مع الوافدين؟

لا أزمات بالنسبة لطلاب تركستان، ولكن من حق الأمن أن يتحقق من صحة إقامات بعض الطلاب الوافدين داخل البلاد، خاصة وأنه لوحظ وجود تجمعات خارج المدينة، وتم القبض على 70 طالبا وافدا، منهم 20 فقط من المنتسبين للأزهر، وطالب الإمام الأكبر بالإفراج عنهم، وباقي العدد لا صلة لنا بهم، وأتوا إلى مصر عبر تأشيرات سياحية لمدة 3 أشهر ولم يغادروا بعد انتهاء المدة.

محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما مؤخرا يلزم الجامعات بقبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية، ما تعليقك؟

تابعت ذلك في وسائل الإعلام، وهذه الأمور لا تؤخذ إلا عبر منشور رسمي موجه إلى الكليات، ولم يصل جامعة الأزهر أي قرار حول ذلك.

كيف ترى رفض بعض كليات جامعة القاهرة قبول طلاب الأزهر في المرحلة الجامعية والدراسات العليا؟

أي جامعة لها الحق في قبول أو رفض أي طلاب، ولا نرغم أي جامعة على قبول طلابنا بها، خاصة إذا كان التخصص الذي يريد الطلاب دراسته موجودا في جامعة الأزهر، وإذا لم يوجد هذه التخصص عندنا وذهب إلى جامعة أخرى ورفضته، من الممكن أن نتحدث في الأمر، أما في حالة وجود تخصصات بجامعة الأزهر وموجودة في الجامعات الأخرى فالأولى أن يتقدم الطالب للدراسة عندنا.

هل يمكن أن تعقد جامعة الأزهر امتحانات دور ثان؟

هذا يحتاج إلى تغيير بعض القوانين، وليس قرار جامعة بمفردها، هذا مقترح تلقيناه وما زال قيد الدراسة.

لماذا غاب طلاب وأساتذة الأزهر عن التكريم في عيد العلم؟

التكريم كان عاما وليس للشخصيات، أما بالنسبة للطلاب، فأكاديمية البحث العلمي أخطرت جامعة الأزهر بتزويدها بالطالب الأول على مستوى الجامعة، وكانت هناك بعض النتائج لم تظهر بسبب طول فترة الامتحانات، هذا هو السبب الرئيسي.

كيف ستتعامل مع النقاب بالنسبة للطلاب والأساتذة داخل الحرم الجامعي؟

النقاب حرية شخصية، ولكن للأمن الحق في التحقق من هوية القادمين إلى الجامعة، عن طريق كشف الطالبات والأساتذة وجوههن أمام العاملات في الأمن الإداري.

الانتخابات الطلابية متوقفة بالجامعة منذ 4 سنوات، هل لديكم نية لإجرائها العام المقبل؟

حتى الآن الأمر مطروح على المجلس الأعلى للأزهر، للخروج بلائحة جديدة، ونحن في انتظار هذه اللائحة على مستوى الكليات.

لماذا أغلقت جامعة الأزهر المعاهد؟ وهل ننتظر جديدا؟

غلق المعاهد كان نتيجة عدم صرف مستحقات القائمين عليها، لأنها لم تصدر لها لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية، ونعكف الآن على عمل دراسة وتصور كامل ومراجعتها علميا وإداريا ومكانيا، بحيث لا تغلق بعد ذلك، لاستيعاب أصحاب المجاميع المحدودة حتى لا نثقل بهم على جامعة الأزهر.

وما هي هذه المعاهد الجديدة؟

معهد فني تجاري وزراعي وتمريض ومساعد النيابة ومقيمي الشعائر، وسيتم فتحها العام الدراسي 2018\2019.

هل المدن الجامعية مؤهلة للتسكين بداية العام الدراسي المقبل؟

تم عمل صيانة شاملة للمدن الجامعية، وأتمنى أن تنتهي الصيانة قبل بداية العام الجديد.

إجراء تحليل المخدرات للطلاب ما زال ساريا؟

بالفعل، هذا قرار تم اتخاذه منذ فترة، ولا يزال ساريا حتى الآن.

ألم تفكر في إعادة فتح صفحتك الشخصية مرة أخرى على موقع "فيس بوك"؟

حينما كنت عميدا لكلية اللغة العربية، أحببت التواصل مع الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرد على أسئلتهم، ولكن الآن الوضع اختلف، والأعباء زادت، وأصبح الأمر صعبا، فمن الممكن أن يرسل الطلاب أسئلة ما ولا أستطيع الرد عليها لضيق الوقت، فسيكون هذا مردوه سيئ لدى الطلاب، ولكن أتواصل معهم عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي، وأطلقت حملة لتطوير الجامعة بأيدي أبنائها، وطالبت أعضاء المركز بدراستها جيدا وبعد الانتهاء من ذلك، سأعقد لقاء عاما بالطلاب لدراسة المقترحات، وفي بداية العام الدراسي المقبل، سنعقد جلسات حوار طلابي أسبوعي داخل الكليات بين رئيس الجامعة وبعض الشخصيات، للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب.

هل تابعت المقترحات المقدمة لتطوير الجامعية؟

بالفعل بعض المقترحات قدمها لي المركز الإعلامي وتابعتها بنفسي.

حدثنا عن أبرز المقترحات المقدمة لتطوير الجامعة؟

بعض المقترحات غير قانونية، وأخرى تحتاج لوقت، وثالثة من الممكن أن تنفذ، فمثلا البعض طالب باستحداث منصب نائب رئيس الجامعة للوافدين، وهذا لا يمكن تنفيذه لأنه لا يوجد مسمى وظيفي بهذا الاسم، وحينما تقدمت بطلب لمشيخة الأزهر لاستحداث منصب نائب لشؤون البيئة تم رفضه، وتم الاستعاضة عنه باستحداث منصب مستشار رئيس الجامعة لشؤون البيئة، ومقترح بعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب، وهذا يحتاج لتغيير القانون، ولا مانع أن نحاول فيه، ومقترح آخر بإعلان نتيجة الفصل الأول، وإذا حدث ذلك وتم الإعلان عن نتيجة الترم الأول، فسيتم إلغاء درجات الرأفة.

هل ستسعى لاستحداث كليات جديدة بجامعة الأزهر؟

نسعى الآن لإنشاء كلية لعلوم البحار والتربية الرياضية للبنات.