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4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم

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مصراوي Masrawy

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم

02:10 م الخميس 17 أغسطس 2017

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم

محي الدين عبيد نقيب الصيادلة

كتب- أحمد جمعة:

التقى محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، لجنة الصحة المنوط بها الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه مهنة الصيدلة خلال الفترة الحالية، وعرض عليها أبرز مطالب الصيادلة.

وقال بيان النقابة، اليوم الخميس، إن النقاشات جرت مع الوفد المفوض من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة على ثلاثة موضوعات تمثل الأولوية القصوى لدى اللجنة وهي: بيع الدواء بسعرين، العودة للقرار رقم 200 والخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية على تراخيص المؤسسات الصيدلية، بخلاف ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات لازالت مستمرة لتحقيق مطالب الصيادلة، حيث أن هناك بادرة استجابة في مطالب الصيادلة بعد لقاء المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ولفتت النقابة إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلستها الرابعة خلال الأسبوع القادم.​

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