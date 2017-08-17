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المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج

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مصراوي Masrawy

المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج

02:16 م الخميس 17 أغسطس 2017

المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج

كتب - محمود السعيد:قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لشقيقين وتغريمهما 1٠٠جنيه لكل منهما في اتهامهما بحيازة مواد متفجرة بقصد استخدامها في التشاجر بمنطقة المرج.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وهاني ربيع، وأمانة سر يحي عبدالرشيد، عامر علي.وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "شعبان. ر"، وشقيقه حسين بحيازة مواد متفجرة ومفرقعات عبارة عن مادتي كلورات البوتاسيوم وكبرتيد الناتيمون، دون الحصول على ترخيص بقصد استخدامها في التشاجر مع جيرانهم وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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