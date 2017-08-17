الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" 02:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب -صابر المحلاوي:بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة تجديد حبس الضابط "أنور.ع"، المتهم بحيازة حشيش مخدر، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.واستمعت المحكمة لأقوال الضابط، أثناء نظر الجلسة، وأنكر علاقته للمواد المخدرة قائلا:"الحشيش مش بتاعي ودي كانت خناقة بيني وبين الضابط بسبب دخلولي بدون سبب وقالي هنعلمك إزاي تتخانق مع ضباط الإدارة، إحنا غيركوا إحنا الكعب العالي".كانت استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال الضابط الذي قبض على زميله المتهم في واقعة حيازته لفافة حشيش بغرض التعاطي، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.البداية عندما حاول الضابط الدخول لمبنى وزارة الداخلية من خلال بوابة 2 اتجاه أكاديمية الشرطة، وعند وقوفه على جهاز التفتيش، شك فيه أحد ضباط المفرقعات وقام بتفتيشه ذاتيا ووجد معه جرامات قليلة من الحشيش المخدر بغرض التعاطي.حُرر بالواقعة المحضر رقم 8321 التجمع الأول، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

مساعد وزير الداخلية يتفقد سجون طرة للاطمئنان على أوضاع النزلاء

الأمن العام: تنفيذ 227 ألف حكم قضائي على مدار أسبوع

الأمن العام: ضبط 1300 قضية مخدرات و29 تشكيلًا عصابيًا خلال أسبوع

إعلان

إعلان