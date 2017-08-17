قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

القاهرة – (مصراوي):

رحب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقرار السعودية بفتح منفذ "سلوى" الحدودي أمام الحجاج القطريين للعبور بدون تأشيرة إلكترونية.

وقال عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية، الخميس، إن السلطات السعودية لم توضح لنا حتى الآن الآلية التي ستستقبل بها حجاج قطر.

وحمّل السلطات السعودية مسؤولية تأمين المواطنين القطريين في موسم الحج، مضيفًا " أن تتعاون السلطات السعودية مع الجهات القطرية لضمان سلامة حجاجنا".

وأمر العاهل السعودي بإرسال طائرات إلى مطارات الدوحة والدمام والإحساء لنقل الحجاج على نفقته الخاصة.

قرار الملك سلمان جاء بعد وساطة من الشيخ الشيخ عبد الله بن علي بن جاسم آل ثاني الذي التقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومعبر "سلوى" الحدودي مغلق منذ يوم الخامس من يونيو الماضي بعد قرار قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية. وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتضمن قرار الدول الأربع إغلاق الحدود والأجواء البحرية والجوية أمام وسائل النقل القطرية.

وقال الوزير القطري "أكدنا ضرورة حل الأزمة الخليجية من خلال الاحترام المتبادل وعدم فرض إملاءات"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع مسؤولي السويد "الحصار الجائر" على قطر.