أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

02:04 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب - عمرو علي:

قال شاهد الإثبات بقضية "أحداث البحرالأعظم"، رضا مصطفى على، فرد أمن بشركة خاصة، إن نجله البالغ 24 عاما أصيب بـ 3 رصاصات جراء أحداث العنف التي شهدها ميدان الجيزة، مشيرا إلى أن المحرض على هذه الأحداث هو محمد البلتاجي، القيادي الإخواني من خلال شاهده على الـ "يوتيوب".

وأضاف الشاهد أنه كان في عمله وتلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تخبره بأن نجله توفى في اليوم الثاني من إصابته بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال شهود الاثبات في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

    أخبار

  • مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح

    أخبار

  • المشدد 7 سنوات لـ 13متهمًا بالسرقة بالإكراه في المطرية

    أخبار

  • بديع في "أحداث بني سويف": الإخوان لا تضم المدخنين فكيف تكون غير شرعية؟

    أخبار

إعلان

e8b45eb2d5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)

أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو)