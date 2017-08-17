شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

كتب - عمرو علي:

قال شاهد الإثبات بقضية "أحداث البحرالأعظم"، رضا مصطفى على، فرد أمن بشركة خاصة، إن نجله البالغ 24 عاما أصيب بـ 3 رصاصات جراء أحداث العنف التي شهدها ميدان الجيزة، مشيرا إلى أن المحرض على هذه الأحداث هو محمد البلتاجي، القيادي الإخواني من خلال فيديو شاهده على الـ "يوتيوب".

وأضاف الشاهد أنه كان في عمله وتلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تخبره بأن نجله توفى في اليوم الثاني من إصابته بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال شهود الاثبات في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.