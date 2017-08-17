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الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة

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مصراوي Masrawy

الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة

02:04 م الخميس 17 أغسطس 2017

الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة

القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي

أبوظبي – (أ ف ب):

أعلن القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي المؤيد للنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان أن الإمارات العربية ستقدم 15 مليون دولار أمربكي شهريا لدعم مشاريع تنموية إغاثية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذه الإعلان بعد تفاهم تم التوصل إليه في بداية يوليو بين حركة حماس وتيار دحلان في القاهرة وقضى بتعزيز العلاقات بينهما بعد خصومة طويلة والتنسيق في حل العديد من الأزمات في القطاع. كما يأتي في ظل ضغوط تمارسها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على قطاع غزة عن طريق وقف التحويلات المالية إلى القطاع الواقع تحت سيطرة حماس، وتخفيض الرواتب وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات.

وقال المشهراوي في تصريح وزعه مكتبه على وسائل الاعلام "سيتم ضخ 15 مليون دولار شهريا بداية من الشهر المقبل للجنة التكافل الفلسطينية لصالح مشاريع إغاثية وإنسانية وتنموية لأهالي قطاع غزة لتخفيف معاناتهم".

وأوضح أن "دولة الإمارات ودولا أخرى ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون تحت الرقابة والإشراف المصري لتلبية احتياجات القطاع من خلال لجنة التكافل التي عقدت اجتماعا لها في القاهرة خلال اليومين الماضيين".

وشكلت هذه اللجنة مؤخرا بناء على تفاهمات بين حماس مع دحلان، وتضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس.

وتوجه الجمعة وفد من الفصائل يضم قادة من حركة حماس وتيار دحلان إلى القاهرة للبحث مع مسؤولين مصريين في سبل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم مليونا نسمة، على الخارج، لكنها أعادت فتحه استثنائيا لسفر الحجاج والحالات الإنسانية هذا الأسبوع لخمسة أيام.

هذا المحتوى من

AFP

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