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اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة

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مصراوي Masrawy

اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة

01:57 م الخميس 17 أغسطس 2017

اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة

القاهرة (مصراوي)

يعقد وزراء خارجية والأردن وفلسطين اجتماعا يوم السبت المقبل لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم السلام، في أول اجتماع منذ أحداث الحرم القدسي الشهر الماضي، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الاجتماع يأتي في إطار "آلية التنسيق الثلاثية المعنية تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام."

وأضاف أبو زيد أن الاجتماع يأتي لتقييم الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والاطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية.

كما يعقد الوزراء الثلاثة تشاورات وتنسيقا قبيل زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة.

يضم الوفد المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية.

أشار أبو زيد أن الاجتماع هو الثاني لآلية التنسيق، حيث عقد الاجتماع الأول في عمان في 14 مايو الماضي.

تهدف تلك الاجتماعات إلى التشاور بين الدول الثلاث من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى قبيل انعقاد اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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