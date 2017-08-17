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طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة

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مصراوي Masrawy

طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة

01:56 م الخميس 17 أغسطس 2017

طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة

ارشيفيه

ديالى(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس ان طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش في قرى تقع شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الطيران العسكري التابع للجيش العراقي قصف فجر اليوم بصورة مكثفة عددا من مقرات تنظيم داعش في قرى تابعة لناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين بينهم قيادي بارز وتدمير تلك المواقع بشكل كامل .

وكان تنظيم داعش قد شن أمس الأربعاء هجمات متفرقة في مناطق جنوبي كركوك وبيجي وشمال شرقي محافظة ديالى جوبهت برد كبير من القوات العراقية.

ويشكل تمركز تنظيم داعش على مناطق جنوب وغربي كركوك والشرقاط خطرا كبيرا على مناطق محافظة كركوك وصلاح الدين وديالى .

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