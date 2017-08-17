بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنشاء مستشفى كلى للأطفال والكبار على مساحة 40400 متر مربع بحي الكوثر.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم برئاسة المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب.

وقال "شلبي" إن الاجتماع ناقش موقع المساحة المخصصة لإنشاء المستشفى، وأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمحافظة وجمعية الهلال الأحمر للتعاون في إنشاء المستشفى، وفتح باب التبرعات لإقامتها، وذلك لخدمة محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد التي لا تتوافر بها الخدمة.

وأشار "شلبي" إلى أن مخطط المستشفى يشمل وحدات غسيل كلوي ووحدات زراعة كلى ومنطقة سكنية لأهالي المرضى، ومعهد فني صحي تعليمي، ومنطقة ترفيهية، ليكون أكبر صرح طبي متكامل بصعيد مصر، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة 6 أشهر كفترة لتنفيذ المشروع.