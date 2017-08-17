في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها

بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج

الإسكندرية - محمد عامر:

نظم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على مستشفى الماترنتية التابعة للمؤسسة العلاجية بمنطقة وابور المياه، وسط المحافظة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر طاقم المستشفى من مديرين وأطباء وتمريض وعاملين.

وكلف المحافظ الدكتور عمر الإبراشي، رئيس المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، بزيادة نسبة الإشغال بالمستشفى، ووضع خصومات لجميع الجهات وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الأسعار في المستشفى في متناول الجميع، مشيدًا بالخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى، إذ يقوم بالعلاج استشاريي وإخصائي المستشفى مع طاقم التمريض على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة والتدريب.

وتفقد المحافظ القسم المجاني بالمستشفى، مشيدًا بمستوى الخدمة الطبية به، كذا تفقد قسم الحضانات بالمستشفى ووحدة الأطفال المبتسرين بها بعد التوسعات والتجديدات والتي تضم 25 حضانة و6 أجهزة تنفس صناعي وأحدث أجهزة العلاج الضوئي والكبسولة مع تطبيق أحدث أكواد السلامة ومكافحة العدوى.

كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من جاهزية المعدات الطبية بها، وتوافر الأدوية، وقام المحافظ بمحاكاة لحالة الطواريء بالمستشفى، حيث جرى استدعاء أطباء الولادة المتواجدين بها، للتأكد من سرعة الاستجابة، ومدى الاستعدادية لديهم، وتفقد حجرات المرضى والتي أشاد بمستوى النظافة والخدمة بها.

على الصعيد نفسه أوضح سلطان أنه مستمر في جولاته المفاجئة على مستشفيات الإسكندرية من حين لآخر لتطوير منظومة الصحة بالثغر والارتقاء بالخدمة الطبية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.