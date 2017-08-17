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جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

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مصراوي Masrawy

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

01:52 م الخميس 17 أغسطس 2017

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

انتحار شخص بنهر النيل

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل بالجيزة.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

انتقل العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 52 سنة، أقدم على الانتحار صباح اليوم، حسب شهود عيان.

تم انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونقلها إلى المشرحة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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