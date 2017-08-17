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"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

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مصراوي Masrawy

"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

01:32 م الخميس 17 أغسطس 2017

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، والتي تطالب بحل مجلس النواب والدعوة لاستفتاء شعبي على حله، لإعداد التقرير القانوني.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28871 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.

وطالب مقيم الدعوى في أوراق دعواه بإصدار حكم قضائي يطالب بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء شعبي على حله.

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