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نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج

01:52 م الخميس 17 أغسطس 2017

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج

حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إرسال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، طائرات على نفقته لنقل الحجاج القطريين، إضافة إلى فتح معبر "سلوى" البرى لعبور حجاج قطر، خطوة جيدة وإنسانية ولها بعد دينى قوي.

وأشار أبو العطا، حسب بيان صادر اليوم الخميس، إلى أن موقف الملك سلمان، ينسف الدعاوى الخبيثة لتدويل الحج، ويؤكد أن الشعب القطرى جزء من الأمة لا يمكن أن ينفصل عنها، وأن المملكة العربية أمينة على خدمة الحجاج على مر التاريخ.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، قائلًا: "موقف سلمان يؤكد للرأى العام العربى أن العقاب العربى ليس موجها للشعب القطرى قدر ما هو موجه ضد حاكم قطر تميم بن حمد وعصابته الإرهابية والإجرامية الذي تتكشف فى كل يوم تفاصيل جديدة عن جرائمه ومنها ماكشفت عنه المكالمة الهاتفية بين حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق، مع مسئول أحد التنظيمات المعادية فى البحرين لتدبير انقلاب اضافة الى ان تميم وعصابته كانوا يهدفون إلى إسقاط المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية الكبرى".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى، قد استقبل فى قصر السلام بمدينة جدة، الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى، حفيد مؤسس إمارة قطر، ووجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم تسهيلات عديدة للحجاج القطريين، منها نقلهم على نفقته الخاصة عبر طائرات الخطوط الجوية السعودية، وفتح معبر سلوى الحدودى البرى أمام الحجاج القادمين من قطر دون تصاريح حج إلكترونية.​

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