البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت البعثة الطبية للحج، عن تحويل 8 أطباء بعيادات إحدى الفنادق بمكة المكرمة إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل وعدم التزامهم بتسجيل المرضى المترددين على العيادات على النظام الالكتروني.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة، فجر اليوم الخميس على عيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة، للمرة الثانية على التوالى وذلك للتأكد من تواجد الأطباء والتزامهم بالتعليمات، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الصحية للحجاج على أكمل وجه.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم المرور على 3 عيادات طبية بـ 3 فنادق، للتأكد من تواجد الأطباء والتزامهم بالتعليمات، موضحا أنه تم تحويل 8 أطباء بعيادة إحدى الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين إلى التحقيق وذلك فور رصد إغلاق لعيادة طبية وعدم وجود الطبيب النوبتجي بها، بالإضافة إلى عدم تسجيل المرضى المترددين على العيادات على النظام الإلكتروني المرتبط بغرفة العمليات المركزية، ما يؤثر بالسلب على دقة البيانات وعدم قدرة الفريق المركزي على متابعة الحالات.

وأشار رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن الحملات الليلية المفاجئة تشمل فريقين، الأول للتأكد من جاهزية العيادات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى متابعة تسجيل المترددين المرضى على النظام الإلكتروني الجديد، والثاني للفريق الوقائي برئاسة الدكتور عمرو قنديل، للتأكد من إن المترددين على العيادات خاليين من أي أمراض معدية أو وبائية، لافتاً إلى مراجعة فصل النفايات والتخلص الأمن منها.

وأكد الأنصاري أن البعثة ستستمر في مثل هذة الحملات المكثفة والمفاجئة على مدار الساعة لتحقيق التواجد الكامل للفريق الطبي لخدمة الحجاج على مدار ال 24 ساعة، لتقديم خدمة عالية الجودة لكافة الحجاج المصريين.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل رئيس الفريق الوقائي بالبعثة الطبية للحج، إنه تم المرور على 33 فندق، بالأمس وذلك لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للحجاج المصريين للتوعية من الامراض المعدية والغير معدية ونشر الرسائل التوعوية عن التغذية السليمة والنظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الامراض وطرق الوقاية منوها إلى أنه تم التأكد من توفير منشورات ومطويات ولصق بوسترات فى العيادات عن بروتوكولات طرق علاج الأمراض المعدية وغير المعدية، لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج المصريين.​