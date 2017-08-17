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سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم

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مصراوي Masrawy

سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم

01:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم الالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، خلال فترة الـ٩٠ يوم من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وسيتم التواصل مع مجلس الدولة دائما لإجراء اي تعديلات تتم عليه.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن اللائحة تنص على التنسيق مع جميع الجهات لمساعدة المستثمرين حيث أن المشروعات الاستثمارية توفر فرص عمل ويدفع ضرائب وهذه الاستثمارات ستدر عائد إيجابي سيشعر به المواطن.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على عدد من حالات لجنة فض المنازعات وأن القانون يؤكد على تنفيذ على ما توصي به اللجنة ويرفع لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللائحة توضح أكثر دور المجلس الأعلى للاستثمار والخريطة الاستثمارية لكافة المحافظات ويتم تحديثها شهرياً مع المحافظين والوزارات والهيئات المسؤلة عن العديد من المشروعات لهذه الخريطة.

وأشارت إلى أنه تم إضافة بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة بند لشباك خاص بالمصريين بالخارج وبدأ فعلا مصريين بالخارج يؤسسوا شركات، لافتة إلى "أننا في مرحلة أهم وهي مرحلة تطبيق القانون على أرض الواقع وضخ استثمارات جديد".​

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مصراوي Masrawy

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