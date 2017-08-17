الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تجهيز مراكز بالمستشفيات لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات على مستوي الجمهورية تمهيدا لافتتاحهم خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن قطاع الطب العلاجى يعمل الان على دراسه احتياجات المراكز السبع سواء من القوي البشريه، أوالأجهزة الطبية، لافتا انه سيتم تجهيزهم على أعلى مستوى ووفقا لمعايير الجودة الطبية، وسوف يتم مراعاة نظم مكافحة العدوى بهم ، وسيتم علاج المرضى علي نفقه الدوله وفقا للكود الخاص بمرض ضمور العضلات.

وأشار مجاهد حسب بيان اليوم الخميس، إلى أن الـ 7 مراكز المنتظر افتتاحهم موزعين بمستشفيات الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، وأم المصريين بالجيزة، والمنيا العام بالمنيا، وأسوان العام بأسوان، وبورسعيد العام ببورسعيد، و كفر الدوار بالبحيرة، و المنصورة العام بالدقهلية، لافتا الى أن خطة الوزارة تتضمن التوسع فى تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل متتالية.

وقال مجاهد إن اختيار تلك المحافظات جاء وفقا لوضعهم الجغرافى والذى يتيح لباقى المحافظات المجاورة والمحيطة الاستفادة بالخدمة المقدمة بالمراكز فمثلا: مركز بورسعيد سيخدم مرضى المحافظة بالاضافة إلى مرضى إقليم مدن القناة، وبالمثل مركز أسوان سيخدم مرضى المحافظة بالاضافة إلى مرضى إقليم جنوب الصعيد، وهكذا باقى المراكز، مؤكدا أن المركز سيقدم الخدمة الطبية لا سيما للمحافظة فقط بل للإقليم بالكامل.​