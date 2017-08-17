العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

استقبلت مستشفى سوهاج العام، اليوم الخميس، سيدة جثة هامدة، بها إصابات حول الرقبة وكدمات وسحجات بالظهر، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول "صفصافة. م. أ" 60 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية الغوانم دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابتها بسحجات حول الرقبة وكدمات بالظهر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال نجلها "حسن حمدي حسن" 23 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، قرر أنه عقب عودته للمنزل عثر على جثة والدته بحوش المواشي، ولم يعلل سببًا للوفاة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5337 إداري المركز لسنة 2017.