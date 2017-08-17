أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج

01:54 م الخميس 17 أغسطس 2017

العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج

ارشيفيه

سوهاج – عمار عبدالواحد:

استقبلت مستشفى سوهاج العام، اليوم الخميس، سيدة جثة هامدة، بها إصابات حول الرقبة وكدمات وسحجات بالظهر، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول "صفصافة. م. أ" 60 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية الغوانم دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابتها بسحجات حول الرقبة وكدمات بالظهر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال نجلها "حسن حمدي حسن" 23 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، قرر أنه عقب عودته للمنزل عثر على جثة والدته بحوش المواشي، ولم يعلل سببًا للوفاة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5337 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج

    أخبار

  • عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

    أخبار

  • العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

    أخبار

  • النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر

    أخبار

إعلان

488ad37c5e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد