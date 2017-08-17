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بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية

01:48 م الخميس 17 أغسطس 2017

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الغربية - مروة شاهين:

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الخميس، أوائل الشهادات العامة بجميع مراحل التعليم على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية للعام الدراسي 2016/2017 تحت شعار "نجاحك نجاح وطنك".

وجرى تكريم 77 طالبًا وطالبة ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية وأقيم الحفل بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالغربية بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب بالمحافظة.

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