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37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا

01:45 م الخميس 17 أغسطس 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتمت مديرية الثقافة في المنيا، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى سينما الشباب بقصر ثقافة المنيا، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بعنوان "رؤية"، تحت رعاية الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة فوزية أبو النجا، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة خالد عبدالجليل.

وشهد اليوم الأخير للملتقى عرض 13 فيلمًا: "حلم رقم 1، حلم رقم 2، عميلنا العزيز، على ضهر الصورة، الشريط الأخير، رسالة سارينا، اليوم قد يكون الأخير في العمل، رحلة كرسي، ونس، أنتروبيا، ملح الأرض، برج (ج)، شباكي"، وتضمنت الأفلام موضوعات تجارب شخصية لأبطالها.

أعقب ذلك ندوة أدارها الناقد أحمد النبوي من المركز القومي للسينما، تناول فيها آراء الجمهور في أفلام الملتقى من حيث الشكل والمضمون، ومفهوم السينما التسجيلية والروائية وخصائصها ومفرداتها.

وقال الدكتور شعيب خلف مدير عام ثقافة المنيا، إن الملتقى قدم 37 فيلمًا، في ثلاث مسابقات، شملت الأفلام الروائية القصيرة لمدة 10 دقائق، الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة، الأفلام التسجيلية.

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