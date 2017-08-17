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الاحتفال بمرور السيدة العذراء لمدة 3 أيام في كنيسة "دير الجرنوس" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

الاحتفال بمرور السيدة العذراء لمدة 3 أيام في كنيسة "دير الجرنوس" بالمنيا

01:39 م الخميس 17 أغسطس 2017

كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجونوس

المنيا ــ ريمون الراوي:

تحيي كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجونوس التابعة لمركز مغاغة في شمال المنيا، ذكرى مرور العائلة المقدسة بالقرية، لمدة 3 أيام، بداية من يوم 19 أغسطس الجاري، حتى يوم 21 قبل يوم واحد من عيد السيدة العذراء.

وقال عايد يوسف خليل، كبير خدام بالكنيسة، إنه تم التواصل مع أجهزة الأمن لعمل الإجراءات الأمنية والاحترازية لتأمين الكنسية والزوار على مدار أيام الاحتفال الثلاث.

وأضاف يوسف، أنه جرى إرسال خطاب رسمي، للأجهزة الأمنية لتدبير بواباب إلكترونية والاستعانة بخبراء المفرقعات، ونشر عناصر من الشرطة السرية بالقرية، ضمن إجراءات التأمين المتبعة في مثل هذه الأمور، خاصة وأن أعداد كبيرة من المواطنين الأقباط يتوافدون من شتى أرجاء المحافظة ومحافظات أخرى على الكنسية طوال مدة الاحتفالات.

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