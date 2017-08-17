إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

التحرير

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قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن محمد الشامي، لاعب الفريق البترولي، وقع على الاستغناء الخاص به لنادي الزمالك.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الشامي أصبح لاعبًا رسميًا للزمالك، مؤكدًا أنه يرفض الدخول في مزايدة بشأن اللاعبيين بين النادي الأهلي والزمالك.

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وتابع "نفس الأمر ينطبق على عبد الله جمعة، فهو انتقل لنادي الزمالك بشكل مباشر، بعد أن أبدى اللاعب رغبته بالعب للنادي الأبيض".

وكان عبد الله جمعة، وقع على عقود انتقال إلى نادي الزمالك لمدة 5 سنوات وحصل على مقدم تعاقد.