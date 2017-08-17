المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

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قال المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن استبعاد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتقل حديثًا للنصر السعودي، وباسم مرسي، مهاجم الزمالك، من قائمة مواجهة أوغندا، جاء لأسباب فنية تعود للمدير الفني هيكتور كوبر، نافيًا استبعادهما لأسباب شخصية.

وأضاف «لهيطة»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، ببرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أن غالي ومرسي لديهما فرصة في الانضمام لمنتخب الفراعنة في الفترة المقبلة إذا ظهروا بمستوى مميز مع أنديتهم.

ويحل منتخبنا ضيفًا على نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس الحالي، في تصفيات كأس العالم 2018، على أن يلتقيا مجددًا يوم 5 سبتمبر المقبل، في لقاء العودة.