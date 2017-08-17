أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

Google+ Print
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطني، إن استبعاد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتقل حديثًا للنصر السعودي، وباسم مرسي، مهاجم ، من قائمة مواجهة أوغندا، جاء لأسباب فنية تعود للمدير الفني هيكتور كوبر، نافيًا استبعادهما لأسباب شخصية.

وأضاف «لهيطة»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، ببرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أن غالي ومرسي لديهما فرصة في الانضمام لمنتخب الفراعنة في الفترة المقبلة إذا ظهروا بمستوى مميز مع أنديتهم.

ويحل منتخبنا ضيفًا على نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس الحالي، في تصفيات كأس العالم 2018، على أن يلتقيا مجددًا يوم 5 سبتمبر المقبل، في لقاء العودة.

شاهد أيضا

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك

8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

بالفيديو :رحلة سقوط هاتف من الطائرة

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)