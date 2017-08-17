أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية

01:37 م الخميس 17 أغسطس 2017

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية

ارشيفيه

رام الله – (أ ش أ):اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.ونقلت وسائل إعلام عبرية عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، أن غالبية المعتقلين "مطلوبون" لأجهزة الأمن، وقد تم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك" - هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل والخاضع لرئيس - ، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في قرى وبلدات ومخيمات بيت لحم والخليل ونابلس ومناطق أخرى.وأضاف أن قوات الجيش صادرت أموالا تقدر بآلاف الشواكل بزعم أنها تستخدم من قبل ما وصفه المتحدث بـ "منظمات إرهابية"، كما تم ضبط أسلحة في بلدة بيت ساحور.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش الاسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

    أخبار

  • الحكومة الفلسطينية تشتكي من تضييق إسرائيل على صلاحياتها في الضفة الغربية

    أخبار

  • أسرى فلسطينيون أطفال يروون ظروف اعتقالهم على يد الاحتلال الإسرائيلي

    أخبار

  • العرب اليوم: اشتباكات في القدس وانشقاق قائد بقوات سوريا الديموقراطية

    أخبار

إعلان

fc715cc924.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون