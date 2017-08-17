الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية 01:37 م الخميس 17 أغسطس 2017

ارشيفيه

رام الله – (أ ش أ):اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.ونقلت وسائل إعلام عبرية عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، أن غالبية المعتقلين "مطلوبون" لأجهزة الأمن، وقد تم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك" - هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل والخاضع لرئيس الحكومة - ، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في قرى وبلدات ومخيمات بيت لحم والخليل ونابلس ومناطق أخرى.وأضاف أن قوات الجيش صادرت أموالا تقدر بآلاف الشواكل بزعم أنها تستخدم من قبل ما وصفه المتحدث بـ "منظمات إرهابية"، كما تم ضبط أسلحة في بلدة بيت ساحور.

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