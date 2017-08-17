مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا

كتب- محمود مصطفى:

استنكر مرصد فتاوى التكفير والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته 3 انتحاريات عند مدخل مخيم للنازحين في مدينة ماندارارى النيجيرية، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 82 آخرين.

وأكد مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس أن هذا الفعل الإجرامى يخالف أحكام الشرائع والأديان السماوية والمبادئ والقيم الإنسانية .

وأدت التفجيرات الانتحارية التى نفذتها ثلاث انتحاريات حيث فجرن احزمتهن الناسفة بمدينة ماندارارى الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا، إلى سقوط 28 قتيلا ونحو 82 مصابا.

وأوضح مرصد الإفتاء أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة تعمل على استغلال ضعف المعرفة الدينية لدى الكثير من سكان القرى والبلدات الإفريقية النائية لنشر المناهج المتطرفة، وتلقين أهل تلك البلدات المعتقدات المتشددة التي تحقق أهداف التنظيم، وتسهم في تزويد الجماعات والحركات بالكثير من العناصر الانتحارية، وتضمن للتنظيم استمرار الحاضنة الشعبية والإمداد البشري، بدعوى أن ما يقوم به العنصر الإرهابي هو نوع من الجهاد المشروع.

وجدد المرصد تأكيده تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذاءها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.​