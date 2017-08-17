فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات

كتب- عبد الله قدري:

تفقد صباح اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، ورش التشغيل والتجهيز اليومى للقطارات بأبو غاطس رافقة فيها المهندس جمال الشامى، نائب رئيس الهيئة لنقل البضائع والمهندس سامى عفيفي نائب رئيس الهيئة للصيانة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة.

وأثناء الجولة بالورش التقى بالعاملين بالورش وملاحظى تشغيل القطارات والجرارات، ثم توجه الى مركز تشغيل السائقين وتحدث معهم واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم وطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لانتظام حركة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وتفقد برج إشارات الشمال والجنوب والذى يعتبر المركز الرئيس للتحكم فى متابعة حركة مسير القطارات المتجهه من محطة القاهرة لمحطات الوجه البحرى والقبلى والعكس.​