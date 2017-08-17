سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية 01:27 م الخميس 17 أغسطس 2017

سحر نصر وزير الاستثمار

كتب- محمد غايات:أعلنت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة وافقت اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالتها لمجلس الدولة.وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيدعم ويحسن مناخ الاستثمار في مصر وداعم للمناطق الاقتصادية ويركز على مراكز تقديم الخدمات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية ويساعد تاسيس الشركات الجديدة.وأوضحت أنه في شهر يوليو تم تأسيس ١٥٠٠ شركة وتمثل رأس مال كبير بفارق 76٪‏ زيادة بالمقارنة بنفس الشهر عام 2016.​

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