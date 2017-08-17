إصلاح الأعطال وتوصيل المياه للقرى المحرومة بـ"مطاي" في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، الانتهاء من توريد وتركيب 850 مترًا من المواسير البلاستيك لتشغيل مرشح قرية حلوة النقالي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يساهم في سد احتياجات المواطنين من مياه الشرب وتغذية عدد من المناطق المحرومة بقطاع ابجاج الحطب وخاصة المناطق العالية التي لا تصلها مياه الشرب وهي "قرية 1، الجرما، نجم".

وقال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم إصلاح العطل في خط المياه رقم 18 والذي يخدم قرى نزلة ثابت وعزبة منصور ومنطقة مسجد صلاح الدين بحي جنوب المدينة استجابة لشكوى المواطنين المتكررة من ضعف المياه في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه جاري حاليًا التنسيق لإحلال وتجديد خط المياه الذي يخدم أهالي قرية الكفور حيث تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الممتد من قرية أبو عزيز لقرية الكفور بطول 2400 متلا حيث تقوم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة فيما تقوم المحافظة بتحمل تكلفة رد الشئ لأصله.