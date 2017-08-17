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تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

01:30 م الخميس 17 أغسطس 2017

تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت ونفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الخميس، 1006 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جناية، و468 جزئيًا، و109 مستأنف، و315 غرامات جزئية، و66 غرامات مستأنفة، و46 مخالفات جزئية، وأسفرت عن تحصيل مبالغ قيمتها 10410 جنيه مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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