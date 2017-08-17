368 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

قال الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من تحديد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة مراكز المحافظة بإجمالي 368 ساحة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.

وأشار عبدالمؤمن إلى التنسيق المستمر بين الأوقاف ومديرية الأمن، لتأمين تلك الساحات وتركيب بوابات إلكترونية لتأمين المصليين، ورصد أي تجاوزات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتجهيز ساحات الصلاة بالفرش ومكبرات الصوت.

وأضاف أنه يوجد لكل ساحة أمام وخطيب بالإضافة إلى أمام وخطيب احتياطي للطوارئ، على أن يتم التنسيق الكامل بين مجالس المدن وإدارات الأوقاف بكل إدارة من أجل الوصول باليوم إلى النجاح دون أي معوقات.