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حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

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مصراوي Masrawy

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

01:26 م الخميس 17 أغسطس 2017

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

خيرت الشاطر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، حجز الدعوتين المقامتين من "عائشة وسارة" نجلتا خيرت الشاطر، لإلغاء قرار التحفظ على أموالهما لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ١١٣٣٦ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء.

وطالبت الدعوتين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.

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