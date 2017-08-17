حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير
01:26 م الخميس 17 أغسطس 2017
خيرت الشاطر
كتب - محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، حجز الدعوتين المقامتين من "عائشة وسارة" نجلتا خيرت الشاطر، لإلغاء قرار التحفظ على أموالهما لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ١١٣٣٦ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت الدعوتين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.
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