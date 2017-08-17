تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وذكرت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها "القتل والمخدرات"، فضلا عن أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصرى، وخصوصا أن مصر من الدول النامية.