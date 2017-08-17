مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
01:14 م الخميس 17 أغسطس 2017
شريف اسماعيل
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على المسودة النهائية للائحة قانون الاستثمار التنفيذية.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على مشروع اللائحة التتنفيذية، مؤكدة أنه سيتم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وأعربت نصر عن سعادتها على موافقة الحكومة على اللائحة والتى تهدف إلى تنظيم وجذب الاستثمار.
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