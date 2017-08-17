أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

Google+ Print
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وأحالها إلى مجلس الدولة.

وقالت نصر، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، نالت توافق كافة الجهات المعنية، كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، وعرضها على عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لبحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي عرضت على اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

شاهد أيضا

وأضافت أن هناك حوافز مقدمة في قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة، ما ينبأ باستثمارات كثيرة، وهذا الرقم يمثل 76% زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي بإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وذكرت أن ملتزمة بالفترة المحددة، التي تبلغ 90 يوما، الملزمة لإقرار القانون، وسيكون هناك متابعة مستمرة مع مجلس الدولة للانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون