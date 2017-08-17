الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

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أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وأحالها إلى مجلس الدولة.

وقالت نصر، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، نالت توافق كافة الجهات المعنية، كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، وعرضها على عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لبحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي عرضت على اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

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وأضافت أن هناك حوافز مقدمة في قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة، ما ينبأ باستثمارات كثيرة، وهذا الرقم يمثل 76% زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي بإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وذكرت أن الحكومة ملتزمة بالفترة المحددة، التي تبلغ 90 يوما، الملزمة لإقرار القانون، وسيكون هناك متابعة مستمرة مع مجلس الدولة للانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.