حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

التحرير

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أعلنت الدكتورة عزيزة السيد رئيس حى شرق شبرا الخيمة، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شركة الكابلات المصرية على ردها فدانين "أملاك دولة" للحي، يوم الأحد المقبل.

وقالت السيد، فى تصريحات لـ"التحرير"، إن القائمين على إدارة نادى الكابلات فضلوا تسليم الأرض بالتراضي بالتنسيق مع المساحة والمحافظة بدلاً من استلامها بالقوة خلال حملة أمنية كان معد لها الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يسترد الحى المساحة سالفة الذكر منذ عام 1998، لكن لم ينفذ القرار لأسباب غير معلومة وعندما تفجرت قضية أرض النادى تم اكتشاف الأمر.

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كان مسئولي النادي، قاموا بتخريبه وإتلاف المنشآت عليه، وطمس اللافتة الخاصة بالنادى وإخفاء معالمه وإغلاق أبوابه بالجنازير، كما قاموا بأعمال هدم كاملة وحفر دون الرجوع للحى فى استخراج تراخيص أو موافقات بالأعمال أو تقديم أى مستندات ما تسبب فى توقف النشاط الرياضى تماما وإعلان بيع الأرض.