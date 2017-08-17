متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

التحرير

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر، إن الدستور منتج بشري ويمكن تعديله في أي وقت، مشيرًا إلى أن هناك نصوصا كثيرة في حاجة إلى تعديل ولا تقتصر فقط على مدة الرئاسة.

وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ«التحرير» أن أعضاء مجلس النواب تتباين آراؤهم في إشكالية تعديل الدستور، فهناك من يرى وجوب تعديل الدستور وهناك من يرى أهمية الإبقاء على الدستور وتجربته لفترة طويلة، ثم بعد ذلك يتم الحكم عليه، مشيرًا إلى أن ائتلاف دعم مصر لم يناقش هذا الأمر من قريب أو بعيد.

وتابع: «رأيي الشخصي أن الدستور يحمل عددًا من النصوص التي يجب أن يعاد النظر فيها، ومن بينها النصوص الكثيرة التي تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية، ونصوص أخرى تتعلق بباب الإدارة المحلية وشكل نظام الحكم، إضافة إلى النصوص الخاصة بتشكيل الحكومة وطريقة أدائها وكيفية ارتباطها المتباين مع السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، ونصوص تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، فليس من المعقول أن يكون مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات، خاصة أن هناك فترة كانت فيها 6 سنوات فبدلا من عملية التقنين أصبحت تقييدا».

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر، أن البعض اعتقد أن النموذج الأبرز والأكثر ديمقراطية أن يصبح الحكم مثل أمريكا، بحيث تكون فترة الحكم مدتين كل 4 سنوات، فأخذوا النموذج دون أن يأخذوا باقي المنظومة، فالبرلمان لدينا 5 سنوات ولكن بأمريكا البرلمان مدته 4 سنوات مثل الرئيس، ومن وجهة نظري يجب عودة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات كما كانت والإبقاء على مدتين فقط للرئيس.