وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المستشار عمر مروان، وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء استعرض الأجندة التشريعية للحكومة وبها 50 قانونا معروضة على مجلس النواب متبقية من دوري الانعقاد الماضيين و15 قانونا في مجلس الدولة و89 قانونا متداولا بين مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن رئيس الوزراء أعطى أهمية لبعض القوانين، مشيرًا إلى أنه من أهم مشروعات القوانين مشروع العمل والمنظمات النقابية والشباب والإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، وذوي الإعاقة والمناقصات والمزايدات والتأمين الصحي وتنظيم الصحافة والإعلام ومكافحة الحريمة الإلكترونية، وتوليد الكهرباء.