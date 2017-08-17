غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على مدينتي حلايب وشلاتين مع فرصة لسقوط أمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 35

العريش 23 34

نخل 21 35

طابا 21 36

الطور 26 36

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 37

رفح 20 33

كاترين 19 34

سيوة 24 35

المنيا 26 35

الفيوم 26 36

رأس سدر 25 35

أبو سمبل 28 41

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 23 36

سوهاج 26 37

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

الشلاتين 29 38

حلايب 31 36

الوادي الجديد 27 39

قنا 28 39

نويبع 28 36

السلوم 23 31