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إحباط ترويج 380 قطعة فرعونية بحوزة مستخلص جمارك ومقاول بالشرقية

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إحباط ترويج 380 قطعة فرعونية بحوزة مستخلص جمارك ومقاول بالشرقية إحباط ترويج 380 قطعة فرعونية بحوزة مستخلص جمارك ومقاول بالشرقية

التحرير

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أحبط رجال مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية، التي يعود تاريخها للعصر الفرعوني القديم، تم ضبطها بحوزة مستخلص جمارك ومقاول بدائرة مركز الزقازيق.

البداية كانت بورود معلومات سرية عن حيازة كل من «خالد.ت.الـ» 45 عامًا، مُستخلص جمارك، و«رمضان.م.ر» 46 عامًا، مقاول، مُقيمان بمدينة الزقازيق، لبعض القطع الأثريه بقصد الإتجار بدائرة المركز.

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تم ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارة المتهم الثاني، وبحوزتهما 380 قطعة أثرية تحتوي على تمثايل صغيرة وعقود يرجع تاريخها للعصر الفرعوني القديم، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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التحرير

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