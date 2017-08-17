وظيفة ومعاش.. حلم «قزمين» في بني سويف

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الحصول على وظيفة ضمن نسبة الـ5 % المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة كل ما يحلم به "قزمين"، يتقاضى الشقيقان 220 جنيها كمعاش شهري، لا يساعدهما على صعوبات الحياة.

داخل منزل بسيط مكون من غرفتين بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، تقطن أسرة محمد صبري الخياط، حيث رُزق بـ5 أولاد، بينهم 3 أقزام، حفظ اثنان منهم القرآن الكريم بكتاب القرية بأسلوب "التلقين"، دون إتمام تعليمهما.

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تقدم الشقيقان "عبد الوهاب" 27 سنة، و"إبراهيم" 25 سنة، إلى مسابقات عدة وزارة الأوقاف للحصول على وظيفة، لكن لم يحالفهما الحظ، كما أن عدم إجادتهما للقراءة والقراءة حالت دون حفظهما لباقي القراءات رغم أن الأول يؤم المصلين بمسجد القرية خلال شهر رمضان لعذوبة صوته.

منذ 6 سنوات، تعرض "إبراهيم" إلى حادث، أجرة على إثره عدة عمليات بمساعدة "أهل الخير"، لكن إصابته جعلته حبيس المنزل، لا يستطيع التحرك إلا بمساعدة أسرته، مناشدا الحكومة ومحافظ بني سويف بتوفير فرصة عمل له وشقيقه ورفع قيمة المعاش الشهري في ظل ارتفاع الأسعار.