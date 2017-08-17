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خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

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مصراوي Masrawy

خروج 4 وزراء من تشكيلة الجزائرية الجديدة

01:14 م الخميس 17 أغسطس 2017

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

الجزائر - (د ب أ):

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد اويحيى، الذي عين أمس الأول الثلاثاء رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون، الذي تم إنهاء مهامه.

ومثلما كان متوقعا خرج من الحكومة، وزير الصناعة محجوب بدة، الذي جرى تعويضه بيوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق.

كما غادر الحكومة، وزير التجارة، أحمد ساسي، وحل محله محمد بن مرادي، وزير سابق واحد المستشارين الحاليين برئاسة الجمهورية، وخرج وزير الإسكان، يوسف شرفة، أيضا من الحكومة، ليترك مكانه لعبد الوحيد تمار، والي ولاية (محافظ) مستغانم.

وشكل عودة مسعود بن عقون، على رأس وزارة السياحة مفاجأة من العيار الثقيل، وهو الذي تمت إقالته بقرار رئاسي بعد 48 ساعة من تسلم مهامه في التغيير الحكومي الذي تم في نهاية مايو الماضي الذي أطاح بعبد المالك سلال من رئاسة الوزراء.

وعوض بن عقون، الوزير حسان مرموري، الذي لم يمكث في منصبه سوى أسابيع قليلة.

يشار إلى أن أحمد أويحيى، استلم مهامه رسميا امس الأربعاء، كرئيس للوزراء.

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مصراوي Masrawy

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