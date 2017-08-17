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الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

01:23 م الخميس 17 أغسطس 2017

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، الاتفاق على تسليم شركة الكابلات المصرية، فدانيين من أملاك الدولة للحي، يوم الأحد المقبل.

وقالت رئيس الحي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن القائمين على إدارة نادي الكابلات فضلوا تسليم الأرض بالتراضي، بالتنسيق مع المساحة والمحافظة بدلاً من لستلامها بالقوة من خلال حملة أمنية.

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