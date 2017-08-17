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القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

01:20 م الخميس 17 أغسطس 2017

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على مستخلص جمارك ومقاول؛ لحيازتهما مجموعة من القطع الأثرية يعود تاريخها للعصر الفرعوني القديم.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة المدعوان "خالد. ت. الـ" 45 عامًا، مستخلص جمارك، و"رمضان. م. ر" 46 عامًا، مقاول، مُقيمان بالزقازيق، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم ضبط المتهمين وبحيازتهما 380 قطعة أثرية تحتوي على تمثايل صغيرة وعقود يرجع تاريخها للعصر الفرعوني القديم، حال استقلالهما سيارة المتهم الثاني.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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