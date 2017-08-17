ضبط 166 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج
ضبط 166 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج
01:18 م الخميس 17 أغسطس 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
شنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لتحقيق الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين من الباعة الجائلين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 166 مخالفة مرافق، منها 30 مخالفة إشغال طريق، و5 عدم حمل شهادة صحية، و 7 بائعين متجولين، و17 إزالة فرش فاكهة و107 مخالفات ومضبوطات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
-
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا
-
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج
-
ضبط أحد المتورطين بسرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة بالدقهلية
إعلان
إعلان